В Оренбурге банда из восьми человек отправится в колонию за вымогательство у наркодельцов

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Оренбурге суд вынес приговор банде из восьми человек, которая занималась вымогательством, разбоем и грабежами. Правда, сами фигуранты заявили, что преследовали благородные цели и намеревались наказать наркосбытчиков. Суд в добрые намерения не поверил и отправил всех обвиняемых в колонию на разные сроки от 5 до 12 лет, в зависимости от роли в деле, сообщает 56orb.ru.

"Обвиняемые вступили в преступный сговор для того, чтобы заняться вымоганием денег у наркосбытчиков. Уже в марте 2020 года преступники приехали домой к одному из горожан, там он находился в компании друзей. Они пригрозили всем полицией и потребовали денег за то, чтобы информация о наркоторговле не пошла никуда дальше. Хозяин квартиры испугался и заплатил. Таким путем банда завладела 370 тысячами рублей", - рассказали в областной прокуратуре.

Затем банда продолжила свою деятельность. Чуть позже через молодую жительницу Оренбурга они узнали адрес ее парня, которого также подозревали в торговле наркотиками. Они ворвались к нему домой и, угрожая убийством, похитили ружье, ценное имущество и 220 тысяч рублей. Кстати, сами подсудимые вину не признали, хотя один из них на стадии следствия заключил с правоохранителями соглашение. Приговор пока не вступил в законную силу и преступники могут его обжаловать.