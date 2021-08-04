NI: российские подлодки с гиперзвуковым оружием создают угрозу для НАТО в Черном море Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские подводные лодки с гиперзвуковым оружием представляют серьезную опасность для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря. Об этом в среду, 4 августа, заявил американский журналист Крис Осборн в своей статьей для издания The National Interest.

По мнению автора материла, гиперзвуковое оружие чрезвычайно опасно вне зависимости от способа запуска.

- Остановить ракеты, которые летят со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, представляет собой крайне тяжелую задачу. Запуск таких ракет с подлодок создает дополнительные проблемы. Стационарные площадки для запуска могут распознать заранее, а подлодки скрываются в воде. Новые технологии, снижающие уровень шума, помогут подлодкам достичь прибрежных районов, недоступных для надводных кораблей. Если это так, то Албания и Болгария могут оказаться в большой опасности, - говорится в статье.

Как писал сайт Kp.ru, вчера начальник военной академии Генштаба Вооруженных сил России сообщил, что в стране в настоящее время ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности - Х-95.