Диетолог дала советы с чем есть грибы, и как их готовить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У грибников началась горячая пора – дожди, которые прошли в центральной части страны, поспособствовали появлению в лесах осенних грибов. Практически везде можно встреть опята, сыроежки, белые грибы и волнушки.

Диетолог Маргарита Королева рассказала, с чем лучше сочетать грибы и как часто можно их есть, чтобы не навредить организму.

- Грибы - очень полезный продукт, они содержат большое количество растительного белка, насыщенных жиров, большое количество сложных углеводов. Этот продукт полезен как в свежем, так и в засушенном виде, - говорит эксперт в беседе с ФАН.

Но собирать грибы нужно только в компании профессионала, который разбирается в них. В противном случае высок риск сорвать опасный гриб.

В данном продукте содержится белок, который является строительным материалом для организма и источником кислот. Употреблять грибы можно и в насыщенном и в вегетарианском питании, но при условии отсутствия индивидуальной непереносимости.

- Они отлично сочетаются с овощными салатами, гарнирами. Лучше всего их варить в подсоленной воде. А уже после запекать или обжаривать. Употреблять грибы достаточно один раз в неделю вполне достаточно добавлять в организм все необходимые питательные вещества, - заключила эксперт.