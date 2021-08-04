Минфин не обсуждает возможность введения налога на мясо в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо на территории страны. Об этом в среду, 4 августа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

- Введение налога на мясо на территории России в настоящее время не планирует. Министерство финансов не готовит подобного рода поправок в законодательство в области налогов. Такой вопрос в целом не обсуждается в министерстве и не рассматривается ни в каком виде, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, сегодня спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что политика учета углеродного следа может распространиться на животноводство в ближайшее время, из-за чего в России и других странах могут ввести налог на мясо. Эксперт объяснил, что это связано с необходимостью сдерживания изменений климата на планете.

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