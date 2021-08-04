ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Всемирная организация здравоохранения констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории России. Об этом в среду, 4 августа, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что в целом в европейском регионе наблюдается рост заражения коронавирусом, однако в РФ ситуация стабилизировалась.

- Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение. Сейчас репродуктивный номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении. Он сейчас в России ниже единицы и это хорошо, - заявила Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Представитель ВОЗ добавила, что, по мнению специалистов, сейчас наибольшую угрозу представляет индийский вариант коронавирусной инфекции «дельта».

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России медики выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 6 356 784.