Умер Александр Аравин - режиссер сериала «Каменская-4». Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Умер Александр Аравин, режиссер игрового кино. Его не стало сегодня на 64-ом году жизни. Об этом в среду, 4 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России.

- Не стало нашего друга и коллеги Аравина Александра Львовича. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Александр Аравин в 1993 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Через год он дебютировал в качестве режиссера и постановщика полнометражным фильмом «Письма в прошлую жизнь». За свою карьеру Александр Аравин снял примерно тридцать работ в качестве сценариста и режиссера.

Александр Аравин в качестве режиссера наиболее известен по телевизионным сериалам «Московские окна», «Каменская 4», «Лучший город земли», «Красная капелла» и «Завтрашние заботы», а также «Завещание ночи», «Есть ли нам судьба…» и «Последняя встреча».