Пожар на западе Турции дошел до теплоэлектростанции Фото: REUTERS

Крупный лесной пожар на западе Турции достиг теплоэлектростанции. Об этом в среду, 4 августа, говорится в распространенном сообщении мэрии города Милас провинции Мугла, где находится ТЭЦ.

- Огонь распространился на ТЭЦ. В настоящее время проводится эвакуация всех со станции, звучат сирены, предупреждающие об опасности, - говорится в сообщении.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что расположенной в Миласе теплоэлектростанции из-за масштабного пожара угрожает серьезная опасность. При это глава государства отметил, что потушить пламя в окрестностях ТЭЦ будет проще, если там перестанут дуть сильные ветра, которые осложняют работу пожарных.

Напомним, 28 июля из-за сильной засухи и жары около курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья начался сильный лесной пожар. В следующие дни огонь также разгорелся и в других провинциях государства, в том числе на курортах. По последним данным, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали свыше 850 человек.