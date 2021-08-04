Власти Эстонии допустили закрытие части границы из-за нелегальных мигрантов Фото: Александр ГЛУЗ

Эстония готова к возможному наплыву нелегальных мигрантов, как это в настоящее время происходит в Литве. Власти страны разработали несколько планов действий, соответствующих различным уровням угрозы. Не исключено и закрытие части границы государства, сообщает в среду, 4 августа, портал Эстонского телевидения и радио ERR.

- Разработаны три плана на случай миграционного кризиса. Правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что для их реализации потребуют деньги, поскольку дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются, если, к примеру, нужно будет закрыть границу, - сообщил министр госуправления Эстонии Яак Ааб.

Глава местного министерства внутренних дел Кристьян Яан, в свою очередь, отметил, что самой экстремальной будет ситуация, при которой потребуется перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.

С начала 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов – в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.