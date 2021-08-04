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В мире4 августа 2021 23:20

Флот Британии передаст Украине два списанных противоминных корабля

Передача кораблей запланирована после завершения ремонтных работ
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота и были списаны. Об этом 4 августа сообщается на сайте британского флота.

- Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиною в 175 тысяч миль в течение 21 года для "Рэмзи", и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блита". Эти суда поддерживали различные операции на Ближнем Востоке, вокруг Британии или выполняли обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что процесс передача кораблей в состав ВМС Украины запланирован после того, как британская сторона завершит проведение всех ремонтных работ.

В пресс-службе ВМФ Королевства уточнили, что корабль "Рэмзи" покинул свой порт приписки в Фаслейне (главная база флота Шотландии) в последний раз в августе 2020 года. Тогда он направился в Росайт, где прошел работу по подготовке к его официальному выводу из эксплуатации.