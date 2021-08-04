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Здоровье4 августа 2021 23:37

Доктор Мясников рассказал о пророчестве, которое сделал 7 лет назад и оно сбылось

Врач объяснил, что это были за слова и как они связаны с ковидом
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Доктор Мясников рассказал о пророчестве, которое сделал 7 лет назад и оно сбылось

Доктор Мясников рассказал о пророчестве, которое сделал 7 лет назад и оно сбылось

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал о пророческих словах из книги, которую он написанной им семь лет назад.

В предисловии к книге Мясников указал на "слепую зону", которая возникнет вокруг темы инфекций. Такое заявление он сделал в своем Телеграм-канале.

- Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны, - написал врач, предупреждая мир об угрозе распространения новых вирусов.