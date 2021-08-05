Депутат Рады заявил о грядущей катастрофе и разрушении Украины из-за Зеленского

Депутат Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что очередной рост цен на газ и электроэнергию на Украине станет настоящей катастрофой для жителей страны. Его высказывания приведены на сайте ОПЗЖ.

По мнению Бойко, повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит как минимум абсурдно. Однако такими действиями власть показывает свое настоящее отношение к народу.

Украинский депутат призвал как можно скорее остановить этот "беспредел". По его мнению, оказать влияние на эту ситуацию может только смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов.

- Эта Зе-команда (президента Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где все в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы украинцев. Пришло время положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и наконец начать наводить порядок в государстве, - заявил Бойко.