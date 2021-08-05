Последние новости на утро 5 августа 2021: США выступили против ревакцинации от коронавируса

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 5 августа 2021 года.

Власти Соединенных Штатов считают "неправильным выбором" введение временного моратория на бустерные прививки от коронавирусной инфекции.

- Мы считаем, что это неправильный выбор. Мы можем и направлять вакцины в страны, где наблюдается их нехватка, и вакцинировать свое население, - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующий призыв Всемирной организации здравоохранения.

5 августа в Самару прибыли 10 туристов, пострадавших в результате серьезного ДТП в Турции. Россияне прилетели рейсом ZF 6394, который следовал из Антальи в аэропорт Курумоч.

В Роспотребнадзоре заявили, что определить у пациента вариант штамма коронавируса исключительно по симптомам заболевания невозможно. Это можно выяснить только при помощи расшифровки в лабораторных условиях генома вируса.

Депутат Рады Юрий Бойко заявил о грядущей катастрофе и разрушении Украины из-за президента Владимира Зеленского. Он призвал как можно скорее остановить этот "беспредел". По его мнению, оказать влияние на эту ситуацию может только смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов.

Иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составила 79% по данным промежуточных результатов, которые отражены в обзоре контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата. Эксперты обратили внимание, что данный показатель после прививки является именно иммунологической, а не эпидемиологической эффективности.

Общее число выявленных в мире случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии превысило отметку в 200 миллионов. Жертвами covid-19 стали 4,2 миллиона инфицированных. Лидерами по количеству выявленных случаев заражения covid-19 являются США, Индия и Бразилия.