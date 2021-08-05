Глава ФНПФ выступил за сохранение зарплаты россиян при 4-х дневной рабочей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал сохранить уровень зарплат россиян, если будет решен вопрос с переходом на четырехдневную рабочую неделю.

Данная перспектива по-прежнему рассматривается в стране, но пока слишком много факторов, которые не дают решить данный вопрос. Профсоюзу поддерживают переход, но тоже ставят ряд условий.

- Четырехдневная рабочая неделя должна быть установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать, - делится с «Известиями» Михаил Шмаков.

Собеседник издания уверен, что уровень выплат нужно сокращать, но при этом допускает, что можно пересмотреть рабочие графики. Сегодня в Конституции прописано, что в стране 40-часовая рабочая неделя. Ее можно сократить до 35-36-часовой, но при этом можно увеличить продолжительность рабочего дня до 10 часов.

Еще одна проблема – это графики работ школ и детских садов, сферы обслуживания – они тоже должны поменяться.

Михаил Шмаков выразил уверенность, что плотно к обсуждению 4-дневной рабочей недели вернутся в ближайшие два года, причем очень высока вероятно, что она будет введена.

Ранее аналитики платформы «ВРаботе» провели исследование и выяснили, какую длительность рабочего дня студенты из России считают идеальной. Половина респондентов будет удовлетворена восьмичасовым рабочим днем. 9,2% хотели бы работать менее пяти часов, сообщает RT.