Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета вылетели в Москву другим рейсом Фото: Александр ГЛУЗ

Пассажиры вынужденно севшего в Казани самолета, летевшего рейсом Екатеринбург – Москва, вылетели в столицу на другом лайнере, рассказали в международном аэропорту «Казань».

Борт вылетел в Москву в 5:07 по московскому времени, передает «Интерфакс».

Как писал сайт kp.ru, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги над Удмуртией, после чего пошел на снижение. Лайнер экстренно сел в аэропорту Казани, посадка борта прошла успешно и без происшествий.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя в столицу Урала, совершил вынужденную посадку из-за неисправности. На борту самолета находилось 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Посадка прошла благополучно.

В июне 2021 в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший рейсом Красноярск – Сочи.