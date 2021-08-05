Украина ужесточила требования для въезда в страну для россиян Фото: REUTERS

Украина ужесточила правила въезда в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения республики.

С четверга все граждане иностранных государств и украинцы, приезжающие из-за границы, должны уйти на обязательную самоизоляцию. Применительно к тем, кто приехал из России и Индии, она будет действовать 14 дней в случае, если они находились на территории этих стран более семи дней в течение последних двух недель. Самоизоляция для них не может быть прервана ни в каком случае, говорится на сайте ведомства.

Для въезжающих из других стран самоизоляция продлится 10 дней, при этом она может быть завершена досрочно, если в ходе нее был получен отрицательный тест на коронавирус, сделанный на Украине. При въезде в страну иностранцы без документов о вакцинации будут обязаны установить приложение «Вдома», в противном случае их не пустят в республику.

Новые требования не касаются лиц до 18 лет и граждан Украины, которые выехали из страны до 4 августа 2021.

Как писал сайт kp.ru, ранее требования для въезжающих из России ужесточил Гонконг.