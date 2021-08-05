Следователи выявили новые эпизоды по делу задержанного под Москвой боевика ИГ* Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи выявили новые эпизоды по делу боевика ИГ*, задержанного под Москвой в начале июля 2021 за подготовку теракта.

Задержанный подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства и в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории РФ в интересах ИГ*, рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как установили следователи, после вступления в ИГ*, боевик проходил обучение по видеороликам, которые отправлял ему экстремист, завербовавший его в организацию. По этим видео задержанный учился изготавливать взрывные устройства. В настоящее время фигурант дела содержится под стражей.

Как писал сайт kp.ru, 9 июля 2021 в Подмосковье задержали приезжого по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, мужчина, находясь на территории Подмосковья по собственной инициативе вступил ИГИЛ*, а в июне разработал план по совершению теракта на территории московского региона.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая группировка