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Общество5 августа 2021 10:52

Межрегиональный форум «Амур – река жизни» пройдет в Хабаровске

Организовать мероприятие поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев
Петр МОЛОТОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Хозяйственная деятельность человека не должна наносить вред экосистеме Амура.

Хозяйственная деятельность человека не должна наносить вред экосистеме Амура.

Фото: Петр МОЛОТОВ

31 августа в Хабаровске впервые пройдет межрегиональный форум «Амур – река жизни». Это масштабное событие значимо как для региона, так и для всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Цель форума – привлечение внимания к проблемам сохранения Амура и его ресурсов. Организовать масштабный диалог поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Река Амур является источником жизни для более чем 100 видов рыб, животных и птиц. Наращивание объемов добычи производства и переработки водных биологических ресурсов не должно отрицательно влиять на экосистему бассейна реки. Это и будет один из основных вопросов, который рассмотрят спикеры форума.

- Сохранение и поддержание целостности жизнедеятельности на реке, ведение рационального рыболовства – одна из приоритетных задач правительства Хабаровского края. Одновременно с этим мы должны заботиться и о сохранении флоры и фауны Амура. Необходимо искать и внедрять новые форматы ведения хозяйственной деятельности для минимизации негативного воздействия человека, – отметил Михаил Дегтярев.

Организаторы форума подготовились и учли непростую коронавирусную обстановку, поэтому всем участникам мероприятия проведут обязательное ПЦР-тестирование. С учетом социальной дистанции заполняемость залов не превысит 50 процентов.