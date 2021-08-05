Межрегиональный форум «Амур – река жизни» пройдет в Хабаровске

Хозяйственная деятельность человека не должна наносить вред экосистеме Амура. Фото: Петр МОЛОТОВ

31 августа в Хабаровске впервые пройдет межрегиональный форум «Амур – река жизни». Это масштабное событие значимо как для региона, так и для всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Цель форума – привлечение внимания к проблемам сохранения Амура и его ресурсов. Организовать масштабный диалог поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Река Амур является источником жизни для более чем 100 видов рыб, животных и птиц. Наращивание объемов добычи производства и переработки водных биологических ресурсов не должно отрицательно влиять на экосистему бассейна реки. Это и будет один из основных вопросов, который рассмотрят спикеры форума.

- Сохранение и поддержание целостности жизнедеятельности на реке, ведение рационального рыболовства – одна из приоритетных задач правительства Хабаровского края. Одновременно с этим мы должны заботиться и о сохранении флоры и фауны Амура. Необходимо искать и внедрять новые форматы ведения хозяйственной деятельности для минимизации негативного воздействия человека, – отметил Михаил Дегтярев.

Организаторы форума подготовились и учли непростую коронавирусную обстановку, поэтому всем участникам мероприятия проведут обязательное ПЦР-тестирование. С учетом социальной дистанции заполняемость залов не превысит 50 процентов.