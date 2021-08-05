Тренер синхронисток Ромашиной и Колесниченко призналась, что боялась отмены Олимпиады

Тренер Ромашиной и Колесниченко призналась, что опасалась отмены Олимпиады Фото: REUTERS

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко рассказала, что очень переживали из-за возможный отмены или очередного переноса Олимпийских игр в Токио.

«Посещала ли мысль, что можем не дойти до заветной цели? Основное опасение было в другом — что Олимпиаду отменят. Одна из последних нервотрёпок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия Игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить. Многие команды на тот момент уже заехали в Олимпийскую деревню», - цитирует Данченко RT.

Тренер добавила, что начала понемногу успокаиваться только когда в Токио уже начались предварительные соревнования.

«И вот тут я уже немного успокоилась. Понимала, что отменить Игры на этом этапе было бы уже совсем неприлично со стороны организаторов», — добавил Данченко.

Напомним, накануне, 4 августа, российских спортсменки Ромашина и Колесниченко выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.

«Мы очень счастливы и рады, что получился такой результат, потому что это были долгие пять лет, тяжелые пять лет — пандемия, перенос Олимпийских игр», — поделилась Колесниченко эмоциями после победы с ФАН.