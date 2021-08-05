При взрыве микроавтобуса в Индии один человек погиб и 11 пострадали Фото: Twitter.com

В Индии неизвестные подорвали микроавтобус, погиб по меньшей мере один человек, сообщили полицейские штата Чхаттисгарх, где произошел теракт.

Правоохранители заявили, что взрыв устроили боевики-маоисты. Они подорвали автомобиль при помощи самодельной взрывчатки, в момент происшествия в нем находились главным образом разнорабочие, пишет Hindustan Times.

В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе женщина. Как считают в полиции, террористы могли перепутать микроавтобус с машиной полицейского патруля.

В 2020 году в Индии во время праздничных мероприятий, посвященных Дню республики, взорвали четыре бомбы. Все четыре взрыва произошли в течение 10 минут между 8:15 и 8:25 по местному времени. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бомбы бросили двое молодых людей, после чего скрылись на мотоцикле.