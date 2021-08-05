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Политика5 августа 2021 11:44

МИД России считает Черное море опасным местом из-за военных учений НАТО

Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что такие «тренировки» вблизи границ России только провоцируют конфликтные ситуации
Анастасия РЫШКОВА
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МИД России считает Черное море опасным местом из-за военных учений НАТО.

МИД России считает Черное море опасным местом из-за военных учений НАТО.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России считают учения НАТО в Черном море провокационными.

Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что такие «тренировки» вблизи границ России только провоцируют конфликтные ситуации.

«Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд», - сказа Пилипсон в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности - как при помощи дипломатических, так и других инструментов.

Ранее портал kp.ru писал о том, что НАТО проводит в Черном море военные учения. За последние несколько месяцев российские военные фиксировали неоднократное приближение кораблей альянса к российским границам. Так, 23 июня британский эсминец Defender перешел границы и приблизился к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений пограничной службы по ходу корабля были сброшены осколочно-фугасные авиабомбы. В Британии опровергли нарушение госграниц России. Однако позднее капитан эсминца признал факт перехода в российскую акваторию. В Москве назвали ситуацию недопустимой.