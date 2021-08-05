Тренер рассказала, как перенос Олимпиады сказался на подготовке российских синхронисток

Данченко рассказала, как перенос ОИ отразился на подготовке Ромашиной и Колесниченко Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала, что из-за переноса Олимпиады-2020 спортсменам пришлось полностью перестроить схему подготовки к соревнованиям.

«Четыре сезона после Игр в Рио мы просто тренировались как обычно. Но последние полтора года (а особенно последний месяц перед Играми) превратились в один бесконечный кошмар. Абсолютно точно могу сказать, что к той Олимпиаде, которая не состоялась год назад, мы были готовы на 100%. Когда по нам шарахнули новостью, что Игры откладываются на год, а сил, как понимаете, с возрастом не прибавляется, мы включили мозги и стали думать, как заново выстроить подготовку к Играм», — заявила Данченко в интервью RT.

Тренер добавила, что для подготовки к Олимпиаде в Токио за последние полтора года пришлось изменить одну из программ синхронисток, а также саму систему тренировок. Данченко отметила, что из-за переноса Игр возникли опасения, что за дополнительное время соперники тоже смогут придумать новые программы и лучше подготовиться.

«Мне не хотелось, чтобы девчонки топтались на одном месте, изо дня в день повторяя одну и ту же постановку. Важно было придумать что-то такое, чтобы не закиснуть. Это получилось. Кроме программы, я поменяла очень многое в тренировках, в отработке техники, в той работе, что мы делали в зале. Постоянно в связи с этим что-то придумывала», — добавила тренер.

Напомним, накануне, 4 августа, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили на соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов и принесли России золотые медали, передает телеканал «360».