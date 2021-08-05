Видео допроса мужчины, выбросившего двухлетнего сына из окна в Москве, опубликовал СК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет показал видео допроса мужчины, который выбросил своего двухлетнего ребенка из окна в Москве.

На кадрах задержанный признается, что выкинул своего сына из окна балкона, расположенного на пятом этаже. Видео было опубликовано в YouTube-канале ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в Юго-Восточном административном округе Москвы мужчина выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа жилого дома. После жесткого падения малыш выжил, в настоящее время ребенок госпитализирован с травмами в больницу. Известно, что все произошедшее произошло на глазах у тещи мужчины.

Накануне задержанный отмечал годовщину свадьбы, а на следующий день поехал с сыном к своей матери. Бабушка мальчика предполагает, что отец ребенка мог употреблять наркотические вещества.