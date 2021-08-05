Политолог призвал дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов

В России предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиям кандидатов на выборах. Соответствующий документ он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Политолог отметил, что иногда недобросовестные политические силы включают в списки так называемых кандидатов-спойлеров — граждан, участвующих в выборах исключительно с целью оттягивания голосов части избирателей реальных кандидатов. Чтобы запутать избирателей, спойлеров могут подбирать с фамилией и именем, похожими на данные реального кандидата.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части дополнения требований к содержанию избирательных бюллетеней, а именно размещения в них цветных фотоизображений кандидатов, что затруднит использование кандидатов-спойлеров на выборах», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, в сентябре в России состоятся выборы в Госдуму. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября, при этом в некоторых регионах даже будет доступно голосование в онлайн-формате, пишет Москва 24.

Ранее сообщалось, что на предстоящие выборы не приедут наблюдатели от ОБСЕ. Однако вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил, что их могут заменить наблюдатели от СНГ, передает телеканал «360».