Минздрав: в России от коронавируса привились 37 миллионов человек

В России от коронавируса привились 37 миллионов человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев сообщил, что в России за весь срок вакцинации привились 37 миллионов человек.

"Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона", - сказал Гриднев на консилиуме "Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

Ранее kp.ru сообщал, что избежать повторного заражения коронавирусом поможет ревакцинация. Специалисты отметили, что прививка поможет защитить иммунную систему от "дельта"- штамма.

Согласно данным на 5 августа 2021 года в России выявлено 23 120 случаев болезни.

Напомним, что массовая вакцинация началась в стране в январе 2020 года. В России зарегистрированы три вакцины, которыми можно привиться - "Спутник V" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова.