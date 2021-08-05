Пушков: страны, призывающие РФ отказаться от Абхазии и Южной Осетии, должны сменить позицию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование семи стран к России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, вместо этого Западу необходимо отказаться от признания Косово.

"Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет", — написал он в своем Twitter.

Напомним, как ранее писал kp.ru, США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. По мнению властей вышеперечисленных стран, Россия должна вывести с территории Южной Осетии и Абхазии своих военных.

Обращение семи стран было приурочено к 13-й годовщине событий 2008 года, когда Россия признала суверенитет обеих закавказских республик после конфликта с Грузией.