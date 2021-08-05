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Политика5 августа 2021 13:23

Лукашенко жестко раскритиковал власти Литвы за выдворение мигрантов

Президент Белоруссии отметил, что такие действия будут грозить конфликтом
Анастасия РЫШКОВА
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Лукашенко жестко раскритиковал власти Литвы за выдворение мигрантов.

Лукашенко жестко раскритиковал власти Литвы за выдворение мигрантов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мерзавцами" власти Литвы за выдворение с территории страны мигрантов под предлогом большой проблемы. Он подчеркнул, что Европа пытается подобным образом оказывать давление на Белоруссию.

"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - приводит агентство Sputnik слова Лукашенко.

Президент отметил, что такие действия будут грозить конфликтом, ведь пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения.

"Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе", - заявил Лукашенко.

Глава республики попросил госсекретаря Совбеза, которому было поручено обобщить материалы, обрисовать ситуацию происходит на западном направлении.

"То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. И здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - ред.), на вас", - сказал Лукашенко.

Ранее портал kp.ru сообщал, что Литва заявила о возросшем числе задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией в последнее время. Согласно данным литовских пограничников, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали на границе с Белоруссией с начала года. Лукашенко при этом подчеркнул, что из-за европейских санкций Белоруссия более не собирается сдерживать мигрантов. Более того выдворенные в территории Литвы мигранты имеют телесные повреждения.