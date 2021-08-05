Латвийские полицейские получили в качестве взятки 50 килограммов меда Фото: pixabay.com

В Латвии двое дорожных полицейских получили от нарушителя необычную взятку. Правоохранители обещали водителю не штрафовать его за нарушение ПДД, если тот даст им несколько десятков килограммов меда. Об этом сообщает Бюро внутренней безопасности страны.

«Бюро направило уголовное дело в прокуратуру Земгальского предместья (район Риги) в отношении двух сотрудников Государственной полиции, которые потребовали и приняли относительно нетипичный вид взятки от водителя в обмен на то, чтобы они не сообщали о нарушении правил дорожного движения», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что полицейские получили почти 50 килограммов сладкого продукта. Как отметил глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс, взяточники в полиции стали «более утонченными и креативными». Инцидент с медом является «нетрадиционным случаем» коррупции в правоохранительных органах, подчеркнул он.