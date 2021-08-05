Ливан намерен производить 12 миллионов доз «Спутника Лайт» в год Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ливан намерен производить ежегодно 12 миллионов доз российской вакцины против коронавирусной инфекции, заявил исполняющий обязанности министра промышленности страны Имад Хубалла.

Для подписания контракта на производство препарата осталось решить несколько формальностей, сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 Министерство здравоохранения Ливана одобрило для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

В апреле 2021 министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Ливана Саадом Харири дополнительную помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что «Спутник Лайт» можно успешно комбинировать с другими вакцинами

Сайт kp.ru разбирался, в чем отличие вакцины «Спутник Лайт» от «Спутника V» и других препаратов против COVID-19.