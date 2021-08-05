Студентам увеличили скидку на ж/д билеты

Первокурсники тоже могут воспользоваться льготой, подключившись к «РЖД Бонус» прямо сейчас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это акция для студентов и аспирантов очной формы обучения, которые уже пакуют чемоданы в преддверии учебного года, сообщает сайт РЖД. Не для всех, а для участников программы лояльности «РЖД Бонус» со статусом «студент». Раньше они тоже получали скидку – в 25%, а теперь – 50%.

Льгота действует на билеты в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). При заказе на официальном сайте или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» тариф со скидкой будет применен автоматически (проверьте, привязан ли к личному кабинету ваш номер участника программы лояльности). А в железнодорожной кассе сообщите о наличии студенческой скидки и назовите номер участника программы лояльности.

Первокурсники тоже могут воспользоваться льготой, подключившись к «РЖД Бонус» прямо сейчас. Нужно взять в деканате скан приказа о зачислении и отправить по форме обратной связи через личный кабинет участника программы либо на почту bonusstudent@fpc.ru. Статус «Студент» будет присвоен в течение двух рабочих дней, и потом за билетами и в путь.