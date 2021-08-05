Российский самолет-амфибия 36 раз вылетал на тушение пожаров в Греции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экипаж российского самолета-амфибии Бе-200 совершил 36 вылетов на тушение пожаров в Греции, сообщает госкорпорация «Ростех».

Машина ликвидировала пожары в семи регионах страны, в том числе на островах Крит и Родос, сбросив в общей сложности 2,5 тысячи тонн воды. Благодаря российским самолетам на этой неделе удалось предотвратить распространение пожару из села Варибоби в пригороде Афин на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико, говорится в сообщении в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что экипаж налетал уже более 100 часов, при этом по условиям аренды Бе-200 должен использоваться 120 часов в течение 4 месяцев. Как сообщили в «Ростехе», самолеты компании Canada Air, находящиеся в распоряжении экстренных служб Греции, для тушения пожаров не используются, поскольку не могут действовать при температуре выше 38 градусов.

Накануне греческие пожарные спасли свыше 300 жителей из района сильного лесного пожара в Варибоби.

Как писал сайт kp.ru, природные пожары в Греции принимают угрожающие масштабы. Огонь вплотную подобрался к Афинам, пожарные работают непосредственно на окраинах города. Стихия уже уничтожила или повредила десятки домов, тысячи людей эвакуированы.