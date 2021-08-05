Захарова - о словах Зеленского про Донбасс: Политика Украины перешла к национализму

Захарова отреагировала на слова Зеленского о Донбассе Фото: Александр Щербак /ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет русской территорией. Дипломат заявила, что политика Украины окончательно стала националистической.

«Киев перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма…Как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – написала Захарова в Telegram.

Представитель российского МИД отметила, что президент Украины «выпроваживает из страны» тех, кто обеспечил ему победу на выборах, имея ввиду русскоязычных граждан юго-восточной и центральной Украины. Как заявила Захарова, таким образом украинский лидер хочет «избавиться от своих избирателей», которые стали свидетелями невыполненных им предвыборных обещаний.

Дипломат подчеркнула, что Зеленский, не спрашивая мнения своих граждан, «всем скопом тащит их в ЕС и НАТО», а потом удивляется, почему они хотят сами определить, в каком направлении им двигаться. «Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической родиной нельзя», – задалась вопросом Захарова.

«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», – добавила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией. Тем, кто любит РФ и хочет вхождения в ее состав, он предложил «искать место в России».