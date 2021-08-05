В Самарской области повышать туристическую привлекательность сел будут через мифы и легенды

В регионе много природных красот, но не менее интересна и богатая история края. Фото: правительство региона

В Самарской области будут развивать внутренний туризм, повышая привлекательность сел и восстанавливая знаковые объекты. Этот вопрос губернатор Дмитрий Азаров обсудил на совещании с краеведами, блогерами, архитекторами, уфологами, научными сотрудниками. Мифы и легенды самарской земли должны стать центральной точкой в разработке туристических проектов.

- Это очень важная для меня, как для коренного самарца, тема. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Но очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, о её истории – и славной, и трагической, – о разных эпохах, о разных культурах, - отметил Дмитрий Азаров, объясняя свой интерес к теме.

Глава региона подчеркнул, что у Самарской области есть богатейшая культура и история, многие знаковые объекты с огромным потенциалом сегодня просто не раскрыты на 100%. Например, кластером для туристов может стать Шигонский район, село Усолье, гора Светелка. Здесь есть усадьба Орловых-Давыдовых, которую необходимо восстановить. Для этого здесь можно, например, открыть филиал Эдинбургского университета.

- Владимир Петрович Орлов-Давыдов детство провёл в Шотландии, дружил с Вальтером Скоттом, учился в Эдинбургском университете. И в 1840 году он получил звание профессора. И есть мнение, что он построил башню на Светёлке в честь своей альма-матер, - рассказал интересный факт директор «Самарафильм» Олег Ракшин.

Еще одна идея, которая прозвучала на совещании – установить стелы с названиями волжских деревень так, чтобы их было видно с воды, например, с проходящих мимо теплоходов. Это может стать фишкой региона.

Впереди еще немало работы, но она обязательно поможет туристам узнать больше об истории Самарской области и, конечно, еще больше полюбить.