Украинский суд "арестовал" 13 российских самолетов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский суд наложил арест на 13 российских самолетов Airbus, которые осуществляли полеты в Крым. Об этом сообщила в четверг, 5 августа, пресс-служба украинской прокуратуры Крыма.

"Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечено, что авиакомпания осуществляла регулярные рейсы на территорию Крыма с якобы нарушением украинских правил въезда на полуостров.

"Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины", - добавили в прокуратуре, отметив, что подобного рода нарушение влечет уголовную ответственность.

Ранее, в рамках данного уголовного дела был наложен арест на 211 воздушных судов.

Напомним, что после референдума 2014 года киевские власти не могут смириться с практически единогласным (96,77% избирателей) решением крымчан вернуть полуостров в состав России. Однако по словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".