Ипотечный брокер спрогнозировал падение цен на «вторичку» к декабрю 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута спрогнозировал взрывной спрос на вторничную недвижимость к концу 2021 года. Это произойдет из-за того, что на рынке появится много интересных объектов, купленных россиянами на «первичке» для дальнейшей перепродажи.

Изобилие объектов неизменно приводи к конкуренции и поспособствует понижению цены на жилье. Падение может составить от 5 до 10 процентов.

- С 10 августа ставка на первичном рынке в среднем увеличилась на 0,5%. На «вторичке» же также произошло поднятие. В итоге средние ипотечные ставки поднялись с 9,2 до 9,5%. К декабрю цены упадут в среднем на 5-10%, - говорит в беседе с NEWS.ru Дмитрий Ракута.

На понижение ценника также будет играть увеличение ставок ЦБ. Это напрямую отражается на ипотеке и бьет по карману заемщика. Многие е спешат покупать новостройки, так как нужно тратиться на ремонт, а рассматривают готовое жилье, где можно жить и постепенно приводить его в порядок.

Что касается обновленной программы ипотеки с господдержкой, то на столичном рынке она не будет работать, считает эксперт.

Причина в том, что сумма кредита слишком мала. А это значит, что первоначальный взнос должен быть очень внушительным.