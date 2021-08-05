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Здоровье5 августа 2021 15:44

Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 200,2 миллионов
Анастасия РЫШКОВА
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Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом.

Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское информационное агенство предоставило данные, согласно которым каждый сороковой житель Земли переболел коронавирусом - 7,875 млрд человек.

Около половины от общего числа заразившихся приходится на пять стран - США (35,3 млн), Индию (31,8 млн), Бразилию (20 млн), Россию (6,4 млн) и Францию (6,3 млн), пишет ТАСС

Самый высокий процент заболевших зафиксирован в государствах с небольшим количеством населения. Так, в Андорре заразилось 14,8 тыс. человек, в Бахрейне - 269,5 тысяч. В США этот показатель составляет около 11% населения, а в Индии - всего 2,4%.

С начала лета новая волна инфекции зафиксирована в странах Западной Европы. С июля заболеваемость стала резко расти в Северной Америке и Азии.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 200,2 миллионов.

Ранее kp.ru писал, что в России от коронавируса привилось более 37 миллионов человек. Об этом следует из данных Минздрава России.