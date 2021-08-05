Индийские военные оценили российское оружие на совместных учениях

В учениях задействуют 500 военных из России и Индии. Фото: ЮВО

Индийские военные, принявшие участие в совместных учениях "Индра-2021", проходящих в Волгоградской области в 1 по 13 августа 2013 года, похвалили российское вооружение за простоту и надежность. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Индийские военнослужащие остались довольны результатами учебных стрельб, отметив, что российское стрелковое оружие очень надежное, простое в обращении и обслуживании", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что учение "Индра-2021" проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области. В нем принимают участие по 250 военнослужащих от России и Индии. В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация.

Военным создали все условия для комфортного прохождения учений. Их разместили в палатках с кондиционером. В каждой из палаток, созданных из композитных материалов, может разместиться до 16 человек военных. На полигоне Прудбой развернули новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500. Также для военных предусмотрены кухня, прачечная и душевые кабины.