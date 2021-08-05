Продажи легковых автомобилей в России снизились на 4,1% в июле 2021 Фото: Александр ГЛУЗ

На российском рынке продажи автомобилей в ближайшие месяцы будут сокращаться из-за нехватки у производителей электронных компонентов. Об этом в четверг, 5 августа, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

По информации специалистов, в июле текущего года продажи легковых авто и лёгких коммерческих автомобилей на территории России в годовом выражении снизились на 4,1 процента до 136 040 штук.

- В скором времени можно ожидать дальнейших корректировок, которые связаны с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире. У производителей в разных странах наблюдается серьезная нехватка электронных компонентов, - сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации Томас Штэрцел.

Сообщается также, что с января по июль этого года в России были продано чуть более 957 тысяч машин – это на 28,9 процента больше, чем за аналогичный период минувшего 2020 года.