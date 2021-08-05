Видео падения ребенка с пятого этажа в Москве появилось в сети. Фото: кадр из видео

В Юго-Восточном административном округе российской столицы мужчина выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа жилого дома. Видео падения ребенка опубликовали в сети в четверг, 5 августа.

После жесткого падения малыш чудом выжил. В настоящее время он находится в медицинском учреждении с травмами, врачи оказывают ребенку необходимую помощь.

Как писал сайт kp.ru, после случившегося отец ребенка - 24-летний местный житель - сбежал из дома в одних трусах и футболке, однако в скором времени сотрудники правоохранительных органов задержали его. Следственный комитет показал видео допроса злоумышленника, на котором он признал свою вину.

Напомним, накануне задержанный отмечал годовщину свадьбы, а на следующий день поехал с сыном к своей матери. Бабушка мальчика считает, что мужчина мог употреблять наркотики.