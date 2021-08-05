Операторы покроют сетями 4G более 80% федеральных трасс России не позднее 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотовые операторы на территории России покроют сетями 4G более 80 процентов федеральных трасс и все населенные пункты, где живут более тысячи человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава российского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Министр доложил главе государства, что в настоящее время доля базовых станций LTE на сетях операторов мобильной связи превышает 50 процентов.

- Операторы в 2024 году завершат создание сетей 4G во всех населенных пунктах нашего государства с численностью жителей более одной тысячи человек. Число пользователей скоростного мобильного интернета на территории России через три года превысит 100 миллионов человек, - сообщил Максут Шадаев.

Как писал сайт Kp.ru, накануне глава Минпромторга России Василий Шпака сообщил, что российские специалисты сейчас прорабатывают варианты научного сотрудничества и кооперации по разработке решений шестого поколения связи 6G.