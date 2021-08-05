Гендиректор московской турфирмы попала под уголовную статью из-за курения в самолете. Фото: кадр из видео

Следователи возбудили уголовное дело против пассажирки бизнес-класса, которая закурила на борту самолета, вернувшегося из Турции в российскую столицу. Гендиректор московской турфирмы попала под уголовную статью об «оскорблении представителя власти». Об этом в четверг, 5 августа, говорится на официальном сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- Сотрудники управления ознакомились с видео, которое вызвало широкий общественный резонанс. На записи пассажирка рейса «Бодрум - Москва», будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушает общественный порядок на борту самолета и курит, - говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на борт самолета после сообщения командира экипажа, предложили нарушительнице проследовать в дежурную часть, воспользовавшись креслом для людей с ограниченными возможностями. Дело в том, что пассажирка, которая оказалась генеральным директор московской туристической фирмы, с трудом передвигалась из-за травмы ноги. В ответ на это женщина стала громко кричать, размахивать руками и публично оскорблять сотрудников МВД. Полицейским пришлось заковать ее в наручники и передать врачам.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье 317 УК России об оскорблении представителя власти.