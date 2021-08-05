Десантник рассказал о сложностях борьбы с лесными пожарами в Карелии

Десантник рассказал о сложности тушения пожаров в Карелии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На протяжении двух недель в Карелии бушевали мощные лесные пожары, которые в свой пик охватили более 15 тысяч гектаров территории. На спасение земли отправились не только МЧС республики, но и местные жители, администрация, военные Западного военного округа и спасатели Петербурга и Ленинградской области. Однако тушить лес оказалось непросто. О возникших сложностях порталу karelinform.ru рассказал опытный парашютист-десантник из Карелии Александ Сергеев.

Эксперт отметил, что в последние годы здешние леса не горели, из-за чего на эти нужды перестали выделяться средства. Он добавил, что последние сильные лесные пожары были в 2010 и 2013 годах. За восемь лет специалисты готовились к ЧП, однако на это выделялось все меньше средств.

Кроме того, в регионе почти нет авиалесохраны, именно поэтому помощь с воздуха оказывали вертолеты военных и МЧС Петербурга. Также сотрудники тех подразделений в Карелии, которые остались работать, получают очень маленькую зарплату за сложный труд.

Десантник считает, то основная причина пожара - человеческий фактор.