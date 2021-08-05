Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль: «Подъезжайте ко мне, мы просто поговорим» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства страны по видеосвязи пригласил глава министерства транспорта Виталия Савельева лично приехать к нему в Кремль. Глава государства вызвал к себе министра в четверг, 5 августа.

Это произошло после того, как Виталий Савельев попросил президента поддержать инициативы по изменению законов. Данные инициативы позволят перевести в цифровой формат 90 процентов всех перевозочных документов на автомобили, что должно ускорить передвижение товаров. Министр также рассказал о других планах по цифровизации в России.

- Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я сейчас нахожусь в Кремле, - сказал Владимир Путин.

Как писал сайт Kp.ru, основной темой сегодняшнего совещания стала пандемия. Президент России отметил, что все устали от темы коронавируса, однако власти страны должны реагировать на меняющуюся ситуацию.