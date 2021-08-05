МИД России: заявление Байдена о российской экономике ошибочно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефть, основано на ошибочном посыле. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Александр Бикантов в ходе брифинга.

Накануне президент США заявил, что у российского лидера Владимира Путина и в целом экономики РФ «в распоряжении только ядерное оружие и нефть».

- Это высказывание основано на ошибочном и искаженном посыле. Так же, как и бравурная оценка Барака Обамы про нашу экономику, якобы разорванную в клочья. Объективная реальность, которую многие в США не хотят видеть, свидетельствует об обратном. Комфортная для Америки гегемония уходит в прошлое на фоне укрепления геополитических позиций российской и китайской сторон, - подчеркнул Александр Бикантов.

Дипломат добавил, что такая агрессивная русофобская риторика, которая характерна для американских властей, ухудшает и без того «наэлектризованную» атмосферу в двусторонних отношениях России и США.