Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в районы Греции, где горит лес Фото: REUTERS

Ростуризм призвал российских путешественников воздержаться от поездок в районы Греции, где в настоящее время продолжаются крупные лесные пожары. Об этом в четверг, 5 августа, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

- Призываем находящихся в Греции туристов быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горят леса. Жителям России, которые намерены отдыхать в Греции в ближайшее время, следует учитывать информацию о расположении очагов возгорания, - говорится в сообщении.

При этом специалисты Ростуризма отметили, что пока что пожары на территории Греции находятся далеко от отелей и курортов, которые в большинстве своем выбираются туристы из России. Сейчас лес горит на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и некоторых других греческих районах.

Напомним, что лесные пожары в Греции принимают угрожающие масштабы: пламя вплотную подобралось к столице страны, стихия уничтожила или повредила десятки жилых домов, эвакуированы тысячи людей.