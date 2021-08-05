Пограничники в Белоруссии усиливают охрану государственной границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы страны по поручению белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

- Осуществлено дополнительное усиление государственной границы Белоруссии, увеличило количество нарядов. Кроме того, мы осуществили маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые, - отметил он в интервью изданию «Белта».

По словам представителя пограничного комитета, с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы Белоруссии уточнено взаимодействие с подразделениями местных Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.

Как писал сайт kp.ru, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр границ» государства. Он подчеркнул, что теперь на территорию республики «не должна ступить ни одна нога с сопредельной стороны».