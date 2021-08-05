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В мире5 августа 2021 18:16

Пограничники в Белоруссии усиливают охрану государственной границы

Увеличено число нарядов, на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы и средства
Ксения АНУФРИЕВА
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Пограничники в Белоруссии усиливают охрану государственной границы

Пограничники в Белоруссии усиливают охрану государственной границы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы страны по поручению белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

- Осуществлено дополнительное усиление государственной границы Белоруссии, увеличило количество нарядов. Кроме того, мы осуществили маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые, - отметил он в интервью изданию «Белта».

По словам представителя пограничного комитета, с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы Белоруссии уточнено взаимодействие с подразделениями местных Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.

Как писал сайт kp.ru, сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр границ» государства. Он подчеркнул, что теперь на территорию республики «не должна ступить ни одна нога с сопредельной стороны».