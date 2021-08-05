Сенатор Джабаров назвал преступным подход Зеленского к жителям Донбасса
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, после его слов о жителях Донбасса.
Политик подчеркнул, что ничего принципиально нового глава Украины не сказал. Об этом уже не раз высказывались многие украинские политики.
- Им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают, - говорит Джабаров.
Такой подход он называет не просто странным, а преступным.
- Подход не то что странный - преступный по отношению к населению своей страны, - комментирует сенатор в беседе с RT.
Он напомнил, что история уже видела подобное украшение со стороны другого украинского главы, в итоге все закончилось уходом крымчан.
Жители не приняли такую идеологию, провели референдум и на законных основаниях вошли в состав РФ.
- Поэтому эта логика только отталкивает население юго-востока Украины от Киева, — заключил парламентарий.
Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев отметил, что Зеленский в своем обращении к жителям Донбасса совершил классическую ошибку. Он не учел, что когда людям предлагают уйти из собственного дома, они иногда уходят. Причем делают это вместе со своим домом и со своей землей, цитирует слова политика Свободная пресса.