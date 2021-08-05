Атомная подлодка «Орел» в штатном режиме прошла Датские проливы. Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Российская атомная подводная лодка «Орел» в штатном режиме прошла Датские проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. Сообщения датских средств массовой информации о том, что подлодка при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 5 августа, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на военный источник.

- Информация о том, что атомная подводная лодка «Орел» 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности. Подлодка прошла Датские проливы в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня датские СМИ сообщили, что покидавшая Балтику атомная ударная подлодка Северного флота «Орел» якобы потеряла ход на выходе из пролива Стуребельт и «встала намертво» недалеко от острова Сейерё.