Евгений Тишковец: выходные в Москве станут лебединой песней лета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные и первая половина грядущей недели на территории Москвы станут «лебединой песней лета» - в эти дни в городе ожидается последний всплеск мощного тепла. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети Instagram.

- Расчеты показывают, что эти выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета в Москве. Будет последний всплеск мощного тепла: днем воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30 градусов по Цельсию. Однако эти дни будут последними в купальном сезоне, - отметил синоптик.

Евгений Тишковец сообщил, что к концу недели закружат циклонические вихри, в их тылу сформируется свежая северо-восточная струя. После этого температурный фон понизится до многолетней нормы.

Третья декада августа по температуре воздуха и по осадка ожидается самой обычной и нормальной для этого времени года: к 24-25 августа в Центральной части России наступит метеорологическая осень, и среднесуточная температура опустится ниже плюс 15 градусов.