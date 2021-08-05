В Великобритании нашли утерянный план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности Фото: REUTERS

В Великобритании нашли утерянный план по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции 16-летней давности. Эту стратегию реагирования на распространение заболевания разработали в королевстве еще в 2005 году. Об этом в четверг, 5 августа, пишет издания The Independent.

Власти Британии в то время опасались коронавируса SARS и вызываемого им тяжелого острого респираторного синдрома, поэтому разработали план на случай, если распространение инфекции перерастет в пандемию. Одна из создательниц плана заявила, что не понимает, как он мог потеряться.

В документе содержались рекомендации по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения жителей страны, говорилось о необходимости тестирования на наличие вируса, отслеживания контактов с зараженными, а также увеличения запасов средств индивидуальной защиты. Британский план также содержал пункт об угрозе «суперраспространения» коронавируса и способы избежать этого сценария. Например, благодаря эффективной обработки и вентиляции помещений.

- План был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней, если бы не потеряли его, - заявил бывший главный научный советник правительства Британии Дэвид Кинг.

Из-за потери документа зимой минувшего года британское руководство «начинало с нуля», заново придумывая способы остановить вспышку коронавируса. Источник издания сообщил также, что после 2005 года власти королевства отказались от планов реагирования на подобные инфекции, так как были уверены, что «они сюда не дойдут».

Как писал сайт kp.ru, накануне известный медицинский журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о пандемии коронавируса. Медицинский исследователь Джереми Фаррар заявил, что у издания был эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу вируса от человека к человеку, но издание скрывало эту информацию.