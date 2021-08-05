Зеленский: Россия в будущем будет сожалеть о шагах в отношении Крыма Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона в будущем «будет сожалеть» о шагах, предпринятых в отношении Крыма. Об этом политик заявил в четверг, 5 августа, в интервью телеканалу «Дом».

- Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Полуостров – первая спичка, из-за которой отношения украинцев и россиян сильно ухудшились на несколько поколений вперед, - сказал Владимир Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что утверждения о том, что все русские ненавидят украинцев и наоборот, являются недостоверными.

Как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Зеленский заявил, что Республика Крым «никогда не станет по-настоящему российской территорией».

Напомним, в феврале 2014 году власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании приняли участие свыше 80 процентов имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, власти Украины отказываются признавать Крым частью России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это никогда не будет русской территорией»: Зеленский закатил истерику по Крыму

Что плавает в кастрюле с рапанами президента Украины (подробности)